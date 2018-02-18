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Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 21:31 | Son Güncelleme

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Abuzer Demir'den (86) haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Demir'in altıncı kattaki dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Demir'in öldüğünü belirledi.

Demir'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Demir'in eşinin ve çocuklarının Almanya'da yaşadığı öğrenildi.

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