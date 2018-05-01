Adana'da bisikletteki kadına atılan tekme sonucu düşüp ölen bebek

Adana'da seyir halindeki elektrikli bisikletteki kadına tekme atarak 2 aylık bebeğin düşüp ölmesine neden olduğu öne sürülen kişi hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde 2 Mart'ta Suriyeli Muhammed El Mansur'un kullandığı, üzerinde eşi Zeyneb Mahruk ve 2 aylık bebeği Esma'nın da bulunduğu bisiklette anneye tekme atarak bebeğin düşüp ölmesine, annenin de yaralanmasına neden olduğu öne sürülen tutuklu Abdulkerim Başak (20) hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Savcı, Başak'ın "Kasten öldürme, basit yaralama" suçlarından müebbet hapis ve 1 yıl hapisle cezalandırılmasına yönelik iddianame hazırladı.
Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, yapılan değerlendirme sonucu kabul edildi.
Başak'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
İddianamede, Suriyeli El Mansur’un eşi Zeyneb ve kucağındaki bebekleri Esma ile elektrikli bisiklet ile gittikleri misafirlikten evlerine dönerlerken Abdulkerim Başak'ın saldırısına uğradıkları belirtildi.
Başak'ın elektrikli bisikletteki anne Mahruk'a tekme atması sonucu Mahruk ile kucağındaki bebeği Esma'nın yere düştüğü ifade edilen iddianamede, yaralanan bebeğin sevk edildiği hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.
İddianamede, bebek Esma'nın ölü muayene raporuna göre künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu öldüğü, anne Zeyneb'in de basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandığı ifade edildi.
İddianamenin değerlendirme bölümünde, sanık Başak'ın bebeği öldürmeye yönelik hareket etmediğini belirtmesine rağmen tanık beyanlarıyla, sanığın kucağında bebeği olan Mahruk'a kasten tekme attığının; ölüm ve yaralanmanın meydana gelmesine neden olduğunun belirlendiği kaydedildi.
- Önceki bebekleri anne karnında ölmüş
Bu arada, bebeğini kaybeden Suriyeli Zeyneb Mahruk'un Halep kentinde 4 yıl önce evlendiği, 3 kez hamile kaldığı ancak bebeklerin 2-3 aylıkken anne karnında öldüğü öğrenildi.
Mahruk'un bir yıl önce pasaportla Türkiye'ye Kilis'ten giriş yaptığı, kocasının da kaçak yollardan Türkiye'ye girip Adana'ya geldikleri, Mahruk'un Türkiye'de ölen bebek Esma'ya hamile kaldığı, burada doktor kontrolünde karnında ölmeden doğum yapabildiği belirtildi.
- Olay
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 Mart'ta Adana Şehir Hastanesi'nde düşme nedeniyle tedavi altına alınan ve 8 Mart'ta hastanede ölen Suriye uyruklu 2 aylık Esma'nın "beyin travması" sonucu ölümünün şüpheli bulunması üzerine harekete geçmiş, babasının ifadesi ve güvenlik kameralarını inceleyerek kullandığı elektrikli bisiklete Abdulkerim Başak'ın tekme attığını, bebeğin bu sırada düştüğünü belirlemişti.
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