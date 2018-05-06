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Adana'da boğazından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 03:02 | Son Güncelleme

Adana'da boğazından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da boğazından bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde, bir kişinin çığlık atarak çevresinden yardım istemesi üzerine evlerinden çıkan vatandaşlar, bu kişinin kanlar içerisinde yol kenarında yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazının bıçakla kesildiğini ve aşırı kan kaybettiğini tespit ettikleri Emrah Derinpikap'ı ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Derinpikap'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışmada, Derinpikap'ın yaralı bulunduğu sokaktaki evinin iç ve dış duvarında da kan izlerine rastladı.

Anne ve babasının bir süre önce öldüğü belirtilen yaralının yalnız yaşadığı öğrenildi.

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adana bıçak yaralanma

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