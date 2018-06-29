Adana'da ByLock kullanıcısı 84 eski polise hapis cezası

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik biri tutuklu, 84 eski polisin yargılandığı davada ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 84 sanığın 4 yıl 2 ay ile 7 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

11.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Dosya kapsamında tutuklu bulunan sanık Ömer T. ise mahkemeye bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Söz verilen sanık T., ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını belirterek, "FETÖ/PDY terör örgütüyle bir alakam yoktur. Bu örgütün finans kuruluşu olan Bank Asya'ya para yatırmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Savunması alınan diğer sanıklarda suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise değerlendirmesinde ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen tüm sanıkların cezalandırılması ve tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de 84 sanığı 4 yıl 2 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırarak, sanıklar hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı hariç tüm adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca sanık Ömer T'nin tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesini kararlaştırdı.

