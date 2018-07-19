Adana'da, park halindeyken çalınan klasik otomobil terk edilmiş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde, vefat eden dedesinden hatıra kalan 01 DE 047 plakalı 1965 model klasik otomobille gezintiye çıkan Tunç Aykan, arıza nedeniyle kapılarını kilitlediği aracını buraya park etti.
İletişime geçtiği tamircinin hemen gelemeyeceğini söylemesi üzerine evine giden Tunç Aykan, 3 gün sonra geldiğinde otomobilini park ettiği yerde bulamadı.
Aykan'ın durumu polise bildirmesi üzerine çalışma başlatan Oto Hırsızlık Bürosu Amirliği ekipleri, otomobili kısa sürede Huzurevleri Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu.
Ekipler, parmak izi aldıktan sonra otomobili sahibine teslim etti.
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