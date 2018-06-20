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Adana'da çamura saplanan inek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 20:22 | Son Güncelleme

Ceyhan ilçesinde tarlada çamura saplanan inek Can-Kur ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tarlada çamura saplanan inek kurtarıldı.

Sağkaya Mahallesi'nde Ali Agıran'a ait inek tarlada çamura saplandı.

Agıran'ın durumu bildirmesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Can-Kur ekipleri bölgeye sevk edildi.

Can-Kur ekibi, vinçle ineği çamura saplandığı yerden kurtararak sahibine teslim etti.

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