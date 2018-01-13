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Adana'da canlı bomba paniği! Polis alarma geçti

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 16:55 | Son Güncelleme 33 dakika önce

Adana'ya Batman'dan gelen montlu bir kadının bomba taşıyor olabileceği ihbarı üzerine polis alarma geçti. Kısa süreli yaşanan panik, bahse konu şüpheli kadının üstünde patlayıcı maddeye rastlanmaması üzerine son buldu.

Seyhan ilçesindeki Mücahitler Bulvarı üzerinde kaldırımda yürüyen montlu ve çantalı bir kadından şüphelenen vatandaşlar durumu polise haber verdi.

MONTUNDAKİ ŞİŞKİNLİK DİKKAT ÇEKTİ

Genç kadın Kıyıboyu Caddesi'ne ulaştığında polis tarafından gözaltına alındı. Montundaki şişkinlik nedeniyle bomba şüphesi taşıyan kadın ters kelepçelendi. Kadının şüpheli ifadeleri polisi daha çok kuşkuya düşürdü. Kadına üst araması yapması için kadın polis ve terörle mücadele ekipleri çağrıldı.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ÖNLEM ALINDI

Bu sırada kavşaktaki yollar polis tarafından kapatıldı. Uzun namlulu silahlı polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kadının çantasında herhangi bir olumsuz madde bulunmazken Fatma Ş. isimli bir kimlik bulundu. Kadın polis olay yerine gelerek Fatma Ş'ye üst araması yaptı. Fatma Ş'nin üzerinde herhangi bir şey bulunmayınca kelepçeleri sökülerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

EVİNDEN KAÇMIŞ

Genç kadının "Ben Batman'da 1 hafta önce evden kaçtım. Şimdi evime dönmek istiyorum" dediği öğrenildi.

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