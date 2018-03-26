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Adana'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 04:59 | Son Güncelleme

Merkez Seyhan ilçesinde yaklaşık iki hafta önce "yan bakma" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bıçakla yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Adana'da bıçakla yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, 11 Mart'ta, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde Mehmet Şükrü Yalçın (16), Sırrı Can E (17) ile "yan bakma" nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sırrı Can E, Yalçın'ı bıçakla bacağından yaralayıp kaçtı.

Olayın ardından Adana Şehir Hastanesi'nde kaldırılan Mehmet Şükrü Yalçın, burada iki haftadır devam eden tedavisine rağmen hayatını kaybetti.

Aynı gün olayın ardından polis tarafından yakalanan ve 5 Ocak Şehit Veli Ataşçı Polis Merkezine götürülen Sırrı Can E, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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