Adana'da cinayet

Adana'da 5 gün önce sırtından bıçaklanan Suriyeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 21 Mart'ta sırtından bıçaklanan Suriye uyruklu Mustafa Sincar, ambulansla kaldırıldığı Adana Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Sincar'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sincar'ı bıçaklayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 56 ölü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı! Abdulkadir Selvi yazdı
Meral Akşener’in peşine düşen CHP kaçkını! Ahmet Hakan yazdı
Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırıları: 1 ölü, 2 yaralı
İşe giderken dehşeti yaşadı! 4 gündür haber alınamıyor
Muğla'da karaya vurdu! Görenler şoke oldu
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!
Babası için 'iğrenç adam' demişti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum