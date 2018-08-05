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Adana'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 18:22 | Son Güncelleme

Tartıştığı kişilerce bıçaklanan Suriyeli genç, kurtarılamadı

Adana'da Suriye uyruklu bir kişi çıkan kavgada öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu İbrahim Elzekkur (24) ile merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi Meydan Caddesinde kimliği belirlenemeyen kişiler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçaklanarak yaralanan Elzekkur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Elzekkur'un cenazesi, Adana Adli Tıp Biriminde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana cinayet Suriyeli

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