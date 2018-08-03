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Adana'da cinayet zanlısı baba ve oğlu tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 22:20 | Son Güncelleme

Adana'da cinayet zanlısı baba ve oğlu tutuklandı

Adana'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde iki gün önce sokakta hızlı araç kullandığı öne sürülen Mehmet Emin Karaca'nın (29) pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan komşusu İ.D ve babası U.D'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

- Olay

Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde yaşayan İ.D. ve komşusu Mehmet Emin Karaca (29) arasında "sokakta hızlı araba kullanma" meselesinden dolayı tartışma yaşanmıştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D'nin pompalı tüfekle yaraladığı Karaca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından İ.D. ve U.D. gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
adana-baba ogul

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