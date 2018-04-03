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Adana'da cinsel saldırı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 21:06 | Son Güncelleme

Adana'da cinsel saldırı iddiası

Adana'da yengesine cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, üç çocuk annesi D.B, cezaevinde bulunan kocasının erkek kardeşi S.B'nin önceki akşam zorla evine girerek kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla polise başvurdu.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, S.B'yi evinde yakaladı.

Emniyete götürülen zanlı, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli cinsel saldırı" iddiasıyla tutuklandı.

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adana cinsel saldırı tutuklama yenge

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