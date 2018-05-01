Adana'da coşkulu 1 Mayıs kutlaması

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, büyük bir coşkuyla kutlandı.

KESK, DİSK, Türk-İş ve TMMOB'un öncülüğünde merkez Seyhan İlçesi'ndeki Kasım Gülek Kavşağı'nda toplanan binlerce kişi, Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Çeşitli döviz ve pankartlar taşıyan grup, sık sık hükümet karşıtı sloganlar attı. CHP ve HDP milletvekillerinin yanısıra aralarında eşcinsellerin de bulunduğu göstericiler, yürüyüş boyunca renkli görüntüler oluşturdu. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşe katılanlar, arama noktasından geçirilerek miting alanına girdi. Miting alanında halay çekip slogan atan eylemcilere seslenen 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Muzaffer Yüksel, 1 Mayıs'ı kutladı. Mitingde ünlü sanatçı Mustafa Özarslan da konser verdi.

