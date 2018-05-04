Adana'da darp iddiası

Adana'da bir kadın, kayınbabası tarafından darbedildiği iddiasıyla polise sığındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde kayınbabası tarafından darbedildiğini ileri süren N.Ç. (18), Köprübaşı Polis Merkezine giderek yardım istedi.
Başı ve yüzünde darp nedeniyle oluştuğu değerlendirilen izler gören ekipler, polis merkezine sağlık ekibi çağırdı.
İlk müdahalesi yapılan N.Ç, ambulansla götürüldüğü Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Ekipler, ismi belirtilmeyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı
HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi
Trabzon'da FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında
Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?
Pentagon Sözcüsü Dana White açıkladı: ABD ile Çin arasında 'lazer' krizi!
PKK yandaşları İsveç'te terör estirdi!
Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti
İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...
İşte dünyanın en çok kazanan blogger'ı
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
23 yaşında 74 ülke gezdi! Güzel hostesin egzotik yaşamına tanık olun
Okuyucu Yorumları 0 yorum