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Adana'da darp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 03:28 | Son Güncelleme

Yüreğir ilçesinde kayınbabası tarafından darbedildiğini öne sürerek polise sığınan 18 yaşındaki kadın, hastaneye kaldırıldı

Adana'da bir kadın, kayınbabası tarafından darbedildiği iddiasıyla polise sığındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde kayınbabası tarafından darbedildiğini ileri süren N.Ç. (18), Köprübaşı Polis Merkezine giderek yardım istedi.

Başı ve yüzünde darp nedeniyle oluştuğu değerlendirilen izler gören ekipler, polis merkezine sağlık ekibi çağırdı.

İlk müdahalesi yapılan N.Ç, ambulansla götürüldüğü Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ekipler, ismi belirtilmeyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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adana darp iddiası

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