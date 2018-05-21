Adana'da darp ve gasp iddiası

Adana'da babasını darbederek parasını aldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Çukurova ilçesi Toroslar Mahallesi'nde yaşayan Sadık P. (75), oğlu F.P'nin kendisini darbederek 200 lirasını aldığı iddiasıyla polise başvurdu.
Babanın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri F.P'yi gözaltına aldı.
Darbedildiğini öne süren baba Sadık P. de darp raporu almak üzere Adana Adli Tıp Birimine götürüldü.
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