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Adana'da darp ve gasp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 19:13 | Son Güncelleme

Babasını darbederek parasını aldığı öne sürülen kişi gözaltına alındı

Adana'da babasını darbederek parasını aldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Çukurova ilçesi Toroslar Mahallesi'nde yaşayan Sadık P. (75), oğlu F.P'nin kendisini darbederek 200 lirasını aldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Babanın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri F.P'yi gözaltına aldı.

Darbedildiğini öne süren baba Sadık P. de darp raporu almak üzere Adana Adli Tıp Birimine götürüldü.

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adana çukurova ilçesi darp iddiası Sadık polat Toros Mahallesi

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