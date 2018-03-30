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Adana'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 07:14 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında biri kadın 5 şüpheli yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt adına düzenlenen toplantılara katıldığı ve savaş bölgelerine eleman temin ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
adana DEAŞ terör operasyonu

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