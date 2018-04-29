Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs’ta eylem arayışı içinde olabilecekleri değerlendirilen DEAŞ mensuplarına yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine operasyon düzenleyen ekipler, 4'ü Türk, 6'sı Suriyeli olmak üzere 10 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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