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Adana'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 06:41 | Son Güncelleme

Kent merkezinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2'si Suriye uyruklu 9 kişi yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine özel harekat polisinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 2'si Suriye uyruklu 9 şüpheliyi yakaladı. Ekipler, bu kişilerin evlerinde arama da yaptı.

Gözaltına alınan ve Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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