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Adana'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 06:40 | Son Güncelleme

Kent merkezinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine özel harekat polisinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi yakalayarak evlerinde arama yaptı.

Gözaltına alınan ve Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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