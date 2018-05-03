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Adana'da denizden çıkan atıklar şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 11:15 | Son Güncelleme

ADANA Büyükşehir Belediyesi dalgıçlarının Yumurtalık ilçesi kıyısında yaptığı dip temizliğinde denizden çıkarılan atıklar şaşkına çevirdi.

Adana'da denizden çıkan atıklar şaşırttı

ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediyesi dalgıçlarının Yumurtalık ilçesi kıyısında yaptığı dip temizliğinde denizden çıkarılan atıklar şaşkına çevirdi. Denizden onlarca lastik, sandal, tencere, yangın söndürme tüpü ve terazi çıktı.
​Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilen çevre temizliği ve sahil düzenlemeleriyle tatilcilerin gözdesi haline gelen Yumurtalık ilçesi kıyısında dalgıçlar liman temizliği yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı Denizcilik ve İç Su Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 3 dalgıç, balıkçı teknelerinin bağlandığı bölgelerde dalış yaptı. Dalgıçlar, denizin dibinden onlarca lastik, pet ve cam şişe, sandalye, tencere, yangın söndürme tüpü, oto teybi, terazi, elektrik kablolarını karaya çıkardı. Görenleri şaşkına çeviren atıklar, çöp depolama sahasına nakledildi.
Tüm canlıların ortak malı olan denizlere sahip çıkılması gerektiğini belirten Büyükşehir görevlileri, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

FOTOĞRAFLI

Adana'da denizden çıkan atıklar şaşırttıAdana'da denizden çıkan atıklar şaşırttıAdana'da denizden çıkan atıklar şaşırttıAdana'da denizden çıkan atıklar şaşırttı

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