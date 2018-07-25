Adana'da dolandırıcılık girişimi iddiası

Adana'da sahte altın zincir bozdurmaya çalıştığı öne sürülen kadın, üzerine otomatik kepenk kapatılarak yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda bir kuyumcuya giren A.E, bozdurmak üzere işletmeciye altın zincir verdi.

İş yerinde yapılan kontrolde zincirin sahte olduğunu belirledi. Çalışanlar, bunun üzerine kadının iş yerinden kaçmaması için işletmenin otomatik kepengini kapatarak olayı polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, kepengi açtırarak iş yerine girdi, şüpheli kadını gözaltına aldı. Zanlı Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü.

A.E'nin kuyumcu çalışanlarına önce "kolyeyi kentteki bir kuyumcudan aldığını" belirttiği, polis geldiğinde ise "yerde bulduğunu" söylediği öğrenildi.

Öte yandan kadının kolyeyi bozdurmak üzere çalışanlara vermesi ve kolyenin sahte olduğu anlaşılınca kepengin kapatılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

