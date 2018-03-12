Adana'da dolandırıcılık iddiası

Kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak bir kişiyi 29 bin 720 lira dolandırdığı ileri sürülen 17 yaşındaki şüpheli hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana’da ikamet eden Ali D. polise yaptığı başvuruda, 6 Mart 2017’de telefonla arayan kişinin kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp 29 bin 720 lirasını dolandırdığı iddiasında bulundu.

Yapılan araştırmada, Ali D'yi arayan kişinin Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde oturan K.E. (17) olduğu tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı K.E. hakkında "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan inceleme sonucunda kabul edildi.

İddianamede, sanık K.E’nin evine polis tarafından yapılan baskında evdekilere "Kaçın polis geldi" diye bağırdığı anlatıldı.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise sanık K.E’nin aile bireyleri tarafından dolandırıcılık olaylarında kullanıldığına dikkati çekilirken, bazı aile bireyleri hakkında da Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığı kaydedildi.

K.E’nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.