Adana'da düğündeki silahlı kavga davasında karar

Adana’da biri çocuk iki kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı düğündeki silahlı kavgayla ilgili yargılanan 5’i tutuklu 18 sanıktan 10'u 6 aydan 16 yıla kadar değişen hapis cezalarına mahkum edildi.
Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Furkan Avci, İmam Sertkaya, Recep Dikici, Ergül Dikici, yaşı küçük A.D. ile bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Sanık İmam Sertkaya, son savunmasında, olayla ilgisinin olmadığını öne sürerek, "Ben düğüne sadece eğlenmek için gittim. Evimiz düğüne yakındır. Silah sıkılınca herkes bir yere kaçınca ben de ailemin yanına kaçtım. İki yıldır suçsuz yere yatmaktayım." dedi.
Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia edip, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, tüm sanıkların Eren Balıkçı ile Murat Kurt’u öldürdükleri sabit olmadığından beraatlerine karar verdi.
Olayda sanık Bayram Kaskat'ı öldürmeye teşebbüs ettikleri iddia edilen Recep Dikici 16 yıl, Furkan Avci, Ergül Dikici ve Nebi Okatan 12'şer yıl, İmam Sertkaya 11 yıl, A.D. ise 4 yıl 7 ay hapse mahkum edildi.
Olay sırasında silah kullandıkları öne sürülen diğer sanıklardan Bayram Kaskat, Erdal Kaskat ve Kasım Avcı’ya birer yıl, yaşı küçük A.A'ya ise 6 ay hapis cezası verildi. Sekiz sanık ise beraat etti.
Mahkeme, tutuklu sanıklardan Furkan Avci, Recep Dikici ve İmam Sertkaya’nın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Ergül Dikici ile A.D. ise tahliye edildi.
Dava dosyası iki kişinin gerçek katillerinin araştırılması için Adana Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde 16 Nisan 2016'da bir sokak düğününde aralarında husumet bulunan Bayram Kaskat ile Furkan Avci ve arkadaşlarının karıştığı silahlı kavgada, olayla ilgisi olmayan Murat Kurt ve 5 yaşındaki Eren Balıkçı ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.
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