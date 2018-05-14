Adana'da düğündeki silahlı kavga davasında karar

Adana’da biri çocuk iki kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı düğündeki silahlı kavgayla ilgili yargılanan 5’i tutuklu 18 sanıktan 10'u 6 aydan 16 yıla kadar değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Furkan Avci, İmam Sertkaya, Recep Dikici, Ergül Dikici, yaşı küçük A.D. ile bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanık İmam Sertkaya, son savunmasında, olayla ilgisinin olmadığını öne sürerek, "Ben düğüne sadece eğlenmek için gittim. Evimiz düğüne yakındır. Silah sıkılınca herkes bir yere kaçınca ben de ailemin yanına kaçtım. İki yıldır suçsuz yere yatmaktayım." dedi.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia edip, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların Eren Balıkçı ile Murat Kurt’u öldürdükleri sabit olmadığından beraatlerine karar verdi.

Olayda sanık Bayram Kaskat'ı öldürmeye teşebbüs ettikleri iddia edilen Recep Dikici 16 yıl, Furkan Avci, Ergül Dikici ve Nebi Okatan 12'şer yıl, İmam Sertkaya 11 yıl, A.D. ise 4 yıl 7 ay hapse mahkum edildi.