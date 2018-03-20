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Adana'da eczane deposu kundaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 03:36 | Son Güncelleme

Merkez Seyhan ilçesindeki bir eczanenin depo bölümü, kundaklama sonucu çıkarılan yangında hasar gördü

Adana'da bir eczanenin deposunda kundaklama sonucu çıkarıldığı belirlenen yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi'nde bir eczanenin deposu kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından kundaklandı.

Yangını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildiren vatandaşlar, alevlere hortumla su sıkarak ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri ise yaptıkları incelemede, olay yerinde bir kısmı benzin dolu iki pet şişe buldu.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Türkeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pencereden büyük bir alev çıktığını gördüm. Hemen evimin damındaki musluğa hortumu takarak söndürmeye çalıştım. Bu depoda büyük bir alev vardı." dedi.

Depoda hasara yol açan yangını çıkaran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
adana Eczane deposu kundaklama

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