Adana'da eşe eziyet iddiası davası

Adana'da Alman vatandaşı eşine eziyet edip, kayınvalidesi ile kayınbabasına ölümle tehditte bulunduğu iddia edilen kocanın 26 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.
Adana 25. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya "Hakaret, eziyet, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklu yargılanan sanık Kayhan A. ile tarafların avukatları geldi. Müştekiler Sabrina A. ile annesi ve babası ise gelmedi.
Mahkeme hakimi, müştekiler için zorla getirme talebine olumsuz cevap verildiğini, cevapta müştekilerin Almanya’ya döndüğünün bildirildiğini belirtti.
Sanık Kayhan A. savunmasında inşaatlarda çalıştığını ve eşiyle 4 yıl önce Türkiye'de evlenip Almanya'ya gittiklerini söyledi.
Eşinin kendisini ve kızını Hristiyan kültürüne adapte etmeye çalıştığını öne süren sanık, "Bu nedenle boşanmak istedim. Ancak Almanya'da boşanamadım. Boşanmak için kendisini Türkiye'ye getirdim. Ancak, kızımızın velayeti konusunda aramızda anlaşmazlık çıktı." dedi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kayhan A. tahliye ve beraatini talep etti.
Sabrina A'nın avukatı ise sanığın müvekkilini darp ve tehdit ettiğine yönelik deliller bulunduğunu belirttiği CD'yi mahkemeye sundu.
Tanık olarak dinlenen sanığın annesi Gurbet ve babası Kahraman A. ise oğulları ile gelinlerinin zaman zaman tartıştıklarını, ancak bunun şiddet boyutunda olmadığını savundu.
Hakim, müştekilerin hazırlık aşamasında dinlendiği için tekrar dinlenmesine gerek olmadığını bildirip, sanığı tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.
Duruşma eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.
- Olay
Adana'da 11 Nisan'da eşine eziyet edip, kayınvalidesi ile kayınbabasına ölümle tehditte bulunduğu iddia edilen Kayhan A. gözaltına alınıp tutuklanmış, Sabrina A. ise 2 yaşındaki kızı ile sığınmaevine yerleştirilmişti.
Sanık olayla ilgili polis sorgusunda verdiği ifadede, eşinin "sihir yaparak kendisini etki altına almaya çalıştığını" iddia etmiş, Sabrina A. da eşinin aşırı kıskanç olması nedeniyle kendisine eziyet edip, bebeğini emzirmesine dahi izin vermediğini öne sürmüştü.
Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!
Belçika'da silahlı saldırı!
Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!
Terör örgütü DEAŞ'tan 24 Haziran için 'oy' talimatı
Hikayeleri ile dehşete düşüren 10 fotoğraf
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
Çamlıca Kulesi Eyfel Kulesi'ni geçti! Çamlıca Kulesinin boyu kaç metre?
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Süleyman Soylu'dan çok sert sözler: Ey zavallılar, Erdoğan'dan kurtulmak için yanlış adamlar seçtiniz
Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü
Hatay'da Asi Nehri'ne giren dalgıç boğularak can verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum