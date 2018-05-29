Adana'da eşe eziyet iddiası davası

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kayhan A. tahliye ve beraatini talep etti.

Eşinin kendisini ve kızını Hristiyan kültürüne adapte etmeye çalıştığını öne süren sanık, "Bu nedenle boşanmak istedim. Ancak Almanya'da boşanamadım. Boşanmak için kendisini Türkiye'ye getirdim. Ancak, kızımızın velayeti konusunda aramızda anlaşmazlık çıktı." dedi.

Adana 25. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya "Hakaret, eziyet, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklu yargılanan sanık Kayhan A. ile tarafların avukatları geldi. Müştekiler Sabrina A. ile annesi ve babası ise gelmedi.

Sabrina A'nın avukatı ise sanığın müvekkilini darp ve tehdit ettiğine yönelik deliller bulunduğunu belirttiği CD'yi mahkemeye sundu.

Tanık olarak dinlenen sanığın annesi Gurbet ve babası Kahraman A. ise oğulları ile gelinlerinin zaman zaman tartıştıklarını, ancak bunun şiddet boyutunda olmadığını savundu.

Hakim, müştekilerin hazırlık aşamasında dinlendiği için tekrar dinlenmesine gerek olmadığını bildirip, sanığı tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.

Duruşma eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

- Olay

Adana'da 11 Nisan'da eşine eziyet edip, kayınvalidesi ile kayınbabasına ölümle tehditte bulunduğu iddia edilen Kayhan A. gözaltına alınıp tutuklanmış, Sabrina A. ise 2 yaşındaki kızı ile sığınmaevine yerleştirilmişti.

Sanık olayla ilgili polis sorgusunda verdiği ifadede, eşinin "sihir yaparak kendisini etki altına almaya çalıştığını" iddia etmiş, Sabrina A. da eşinin aşırı kıskanç olması nedeniyle kendisine eziyet edip, bebeğini emzirmesine dahi izin vermediğini öne sürmüştü.

