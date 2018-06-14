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Adana'da eşinin bıçakladığı kadın ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 10:45 | Son Güncelleme

Adana'da eşinin bıçakladığı kadın ağır yaralandı

Adana'da yaşayan Suriyeli bir kişi ayrılma aşamasında olduğu eşini bıçakla ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre Merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde Suriyeli Orhan D, motosikletle alışverişe çıkan eşi Emine Selim (20) ile eşinin babası Abu Oday'ın (56) önünü kesti.

Orhan D, şiddet gördüğü iddiasıyla kendisinden ayrılmak isteyen çocuğunun annesi Emine Selim'i çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan Orhan D. ise polis ekiplerince yakalandı.

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