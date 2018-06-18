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Adana'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 15:57 | Son Güncelleme

Buzdolabının elektrik kablosundan çıktığı tahmin edilen yangında daire kullanılamaz hale geldi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yangın çıkan apartman dairesinde büyük hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi'nde 12 katlı bir apartmanın 5'inci katında evde kimsenin bulunmadığı sırada dumanlar yükseldiği gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

İlk tespitlere göre, buzdolabına ait elektrik kablonun kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Bina sakinleri, ev sahibini arayarak yangınla ilgili bilgi verdi.

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adana Çukurova EV YANGINI yangın

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