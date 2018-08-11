Adana'da ev yangını

Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi İsmail Hakkı Develi Bulvarı'ndaki 12 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ev sahibi Ali Farsak'ın bulunmadığı dairenin kapısını kırarak içeri girdi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Öte yandan, söndürme çalışmalarının ardından evlerine gelen Farsak ve eşi, üzüntü yaşadı.
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