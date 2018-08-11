HABER

Adana'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 23:43 | Son Güncelleme

Adana'da ev yangını

Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi İsmail Hakkı Develi Bulvarı'ndaki 12 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ev sahibi Ali Farsak'ın bulunmadığı dairenin kapısını kırarak içeri girdi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Öte yandan, söndürme çalışmalarının ardından evlerine gelen Farsak ve eşi, üzüntü yaşadı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşımFOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım
İzol aşiretinden iş adamı Hasan İzol, kurun yükselmesine bir deste dolar yakarak tepki gösterdiİzol aşiretinden iş adamı Hasan İzol, kurun yükselmesine bir deste dolar yakarak tepki gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukurova elektrik kontağından çıkan yangın ikametkah yangını

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!

ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Türk çelik şirketleri Trump'a meydan okudu: ABD bizim tek pazarımız değil!

Türk çelik şirketleri Trump'a meydan okudu: ABD bizim tek pazarımız değil!

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nagehan Alçı'dan canlı yayında flaş açıklama: Yerel seçimler bu sonbaharda olacak

Nagehan Alçı'dan canlı yayında flaş açıklama: Yerel seçimler bu sonbaharda olacak

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

İzol aşiretinden iş adamı Hasan İzol, kurun yükselmesine bir deste dolar yakarak tepki gösterdi

İzol aşiretinden iş adamı Hasan İzol, kurun yükselmesine bir deste dolar yakarak tepki gösterdi

Şırnak'ta şehit edilen 2 askerin intikamı alındı! Halit Ericek öldürüldü!

Şırnak'ta şehit edilen 2 askerin intikamı alındı! Halit Ericek öldürüldü!

HDP'ye Diyarbakır'da şok!

HDP'ye Diyarbakır'da şok!

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.