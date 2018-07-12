Adana'da FETÖ sanığı eski polislerin yargılandığı dava

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski emniyet mensubu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar M.A, M.Y, T.A, M.A.Ş. ve avukatları katıldı.

Söz verilen sanık M.A.Ş, mahkemeye gelen ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmediğini belirterek, "En son emniyet amiri olarak görev yapıyordum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY terör örgütü üyesi değilim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı ise sanıkların ByLock kullanıcısı olduğu hususu nazara alınarak cezalandırılması ve dosya kapsamına giren delil durumu dikkate alınarak sanık M.A.Ş. ile M.Y'nin tutuklanmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık M.A.Ş. ve M.Y'nin tutuklanmasını kararlaştırarak, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

