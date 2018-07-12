Adana'da FETÖ sanığı eski polislerin yargılandığı dava

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski emniyet mensubu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar M.A, M.Y, T.A, M.A.Ş. ve avukatları katıldı.
Söz verilen sanık M.A.Ş, mahkemeye gelen ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmediğini belirterek, "En son emniyet amiri olarak görev yapıyordum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY terör örgütü üyesi değilim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.
Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.
Değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı ise sanıkların ByLock kullanıcısı olduğu hususu nazara alınarak cezalandırılması ve dosya kapsamına giren delil durumu dikkate alınarak sanık M.A.Ş. ile M.Y'nin tutuklanmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti de sanık M.A.Ş. ve M.Y'nin tutuklanmasını kararlaştırarak, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!
Adnan Oktar ile ilgili mide bulandıran iddia!
10 yıl önce içki içtiği için defalarca kırbaçlandı
İYİ Parti'den 'Gültekin Uysal' açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan flaş 'bedelli askerlik' açıklaması
15 yaşındaki kız bir anda komaya girdi! Ailesi nedenini öğrenince şok geçirdi
Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu
Hem kanser, hem hamile olduğunu öğrendi! Aldığı karar şoke etti
Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!
Galaxy S9 fiyatında büyük indirim!
Okuyucu Yorumları 0 yorum