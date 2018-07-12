HABER

Adana'da FETÖ sanığı eski polislerin yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 16:44 | Son Güncelleme

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski emniyet mensubu tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi - ByLock tespiti yapılan 2 sanığın tutuklanmasına karar verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski emniyet mensubu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar M.A, M.Y, T.A, M.A.Ş. ve avukatları katıldı.

Söz verilen sanık M.A.Ş, mahkemeye gelen ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmediğini belirterek, "En son emniyet amiri olarak görev yapıyordum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY terör örgütü üyesi değilim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı ise sanıkların ByLock kullanıcısı olduğu hususu nazara alınarak cezalandırılması ve dosya kapsamına giren delil durumu dikkate alınarak sanık M.A.Ş. ile M.Y'nin tutuklanmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık M.A.Ş. ve M.Y'nin tutuklanmasını kararlaştırarak, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

PARTNERBu kadarını beklemiyordu! Son haline böyle tepki verdi!Bu kadarını beklemiyordu! Son haline böyle tepki verdi!
Savcıya 1 milyon liralık tazminat davasına retSavcıya 1 milyon liralık tazminat davasına ret
Hrant Dink davasında tahliye kararı!Hrant Dink davasında tahliye kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesi eski emniyet mensupları FETÖ/PDY davası tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İstanbul metrosunda feci olay!

İstanbul metrosunda feci olay!

İlginç savunma! 'Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık’

İlginç savunma! 'Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık’

Hrant Dink davasında tahliye kararı!

Hrant Dink davasında tahliye kararı!

Adnan Oktar'ın gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Adnan Oktar'ın gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Adnan Oktar operasyonunda son dakika gelişmesi! Kedicik teslim oldu

Adnan Oktar operasyonunda son dakika gelişmesi! Kedicik teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.