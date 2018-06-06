Adana'da FETÖ sanığı öğretmenlerin yargılandığı dava

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski öğretmen 14'ü tutuklu 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Özak, Cengiz Yüce, Kemal Çolak, Kemal Yılmaz, Kürşat Kafalı, Mahmut Akça, Mehmet Barak, Mehmet Yıldız, Muhammet Okcu, Tuncay Işık, Ferhat Büyükhan, Halis Ballı, Mehmet Arslan, Mustafa Sapmaz ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Savunma yapan sanık Cengiz Yüce hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan örgüte ait bir dernekte çalıştığını söyledi.
Derneğin yönetimine girmediğini savunan Yüce, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.
Mahkemede savunma yapan diğer sanıklar da tahliye ya da beraatlerine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti de sanıklar Cengiz Yüce, Kemal Çolak, Kürşat Kafalı, Mahmut Akça, Mehmet Barak, Tuncay Işık ve Ferhat Büyükhan'ın ev hapsiyle tahliyesini, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.
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