HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Adana'da FETÖ şüphelisi 3 asker tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 22:47 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ şüphelisi 3 asker tutuklandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 askerden 3'ü tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantıları olduğu iddiasıyla çoğu asker 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonla çoğunluğu asker olan şüphelilerin hepsini gözaltına aldı.

Zanlı askerlerin, FETÖ’nün askerlerden sorumlu mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla ardışık şekilde arandıkları ve örgütsel görüşmeler yaptıkları iddia edildi.

Bu arada, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 5 asker adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Y.S, M.D. ve M.G. tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, 14 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit aileleri ile iftarda buluştu (Fotoğraflar)Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit aileleri ile iftarda buluştu (Fotoğraflar)
Ramazan'ın ilk iftarı Hakkari'de açıldıRamazan'ın ilk iftarı Hakkari'de açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ şüpheli tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...

Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

OPTİMAR'dan 24 Haziran erken seçimi sonuçları için son anket!

OPTİMAR'dan 24 Haziran erken seçimi sonuçları için son anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Atilla açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Atilla açıklaması

Türkiye'den iftar manzaraları

Türkiye'den iftar manzaraları

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan ABD'ye sert sözler!

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan ABD'ye sert sözler!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!

Muharrem İnce'den Hulusi Akar'a hodri meydan! 'Sök apoletlerini çık karşımıza'

Muharrem İnce'den Hulusi Akar'a hodri meydan! 'Sök apoletlerini çık karşımıza'

İstanbul Şile’de yüksek irtifa hava savunma sistemi test edildi

İstanbul Şile’de yüksek irtifa hava savunma sistemi test edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.