Adana'da FETÖ şüphelisi 3 asker tutuklandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 askerden 3'ü tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantıları olduğu iddiasıyla çoğu asker 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonla çoğunluğu asker olan şüphelilerin hepsini gözaltına aldı.
Zanlı askerlerin, FETÖ’nün askerlerden sorumlu mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla ardışık şekilde arandıkları ve örgütsel görüşmeler yaptıkları iddia edildi.
Bu arada, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 5 asker adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Y.S, M.D. ve M.G. tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, 14 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
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