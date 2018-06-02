Adana'da FETÖ'nün hijyen evlerine baskın 25 gözaltı (2)

13 ŞÜPHELİ SERBEST

FETÖPDY'nin yeniden yapılanmak için kurduğu hijyenışık evlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü sorgularının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Geriye kalan 12 şüpheli ise sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından tekrar sorguları için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

