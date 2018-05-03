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Adana'da FETÖ'nün hücre evine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 09:40 | Son Güncelleme

Örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, eşi ev hapsi şartıyla salıverildi - Zanlıların, yakalanmamak için saklanan örgüt mensuplarına "gaybubet evi" buldukları öne sürüldü

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY adına aktif faaliyet yürüttükleri öne sürülen Abdulkadir K. ve eşi Şule K’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişinin ifadeleri doğrultusunda Abdulkadir K. ve Şule K’nin merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki evde kaldıklarını belirledi.

Örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli çifti gözaltına aldı.

Zanlıların, örgüte üniversite ve liselerden eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri, yakalanmamak amacıyla saklanan örgüt mensuplarına "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evleri buldukları ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdulkadir K. tutuklandı, eşi ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

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