Adana'da FETÖ'nün hücre evine operasyon

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY adına aktif faaliyet yürüttükleri öne sürülen Abdulkadir K. ve eşi Şule K’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişinin ifadeleri doğrultusunda Abdulkadir K. ve Şule K’nin merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki evde kaldıklarını belirledi.
Örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli çifti gözaltına aldı.
Zanlıların, örgüte üniversite ve liselerden eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri, yakalanmamak amacıyla saklanan örgüt mensuplarına "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evleri buldukları ileri sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdulkadir K. tutuklandı, eşi ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.
Saadet Partili başkana 'CHP ile berabersiniz' deyip su vermediler!
Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı
18 yaşındaki kızının çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca...
Londra'da patlama! Çok sayıda yaralı var
Her anı görüntülendi! Ofiste aşka gelen çift ışıkları açık unutunca yakayı ele verdi
Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!
Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti
ABD'de skandal! Yurt müdürü, kız öğrencileri iş adamları ve politikacılara pazarlıyormuş!
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Xiaomi Mi 7’nin çıkış tarihi açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum