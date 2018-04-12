Adana'da FETÖ'nün üst düzey yöneticilerine operasyon

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen 6 şüpheli, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik istihbari çalışmaları neticesinde, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evinde 6 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yaklaşık 1,5 yıldır arandıkları ve örgütte üst düzey yönetici konumunda oldukları iddia edildi.

Zanlıların yakalandığı evde yapılan aramalarda çok sayıda telefon, bilgisayar, sahte kimlik ve sahte pasaport ile çok miktarda para ele geçirildi.

Öte yandan, ekiplerin eve girdiği sırada zanlılardan birinin binanın hemen yanındaki inşaat alanına bir cep telefonu attığı iddiasıyla arama çalışması başlatıldı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.