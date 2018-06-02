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Adana’da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 10:04 | Son Güncelleme

Örgütün “hijyen evi” olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı

Adana’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmak için “hijyen evi” olarak adlandırılan evler kurduğu ve üniversitede eğitim gören öğrencileri kandırarak buralara yerleştirdiği bilgileri üzerine soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki 7 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında örgüt "abisi" ile mühendislik ve tıp fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin de yer aldığı 25 şüpheli gözaltına alındı.

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