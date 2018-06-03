Adana'da FETÖ/PDY operasyonu

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye kazandırdıkları elemanları "hijyen evleri" olarak nitelendirilen hücre evine yerleştirdiği iddia edilen 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan K.A. (35) ve H.A.D. (23), emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan 2 şüpheli tutuklandı.
Bu arada, şüphelilerden H.D.A'nın, daha önce "grup ağabeyi" olarak görev yaptığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonra ise örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı, K.A'nın ise örgüte kazandırılan elemanları meslek gruplarına ayırarak memur olması için üst düzey yöneticilere yönlendirdiği iddia edildi.
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