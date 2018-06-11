Adana'da FETÖ/PDY operasyonu

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla aranan F.K. ve eşi M.K'nin örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde saklandıklarını belirledi.
Kent merkezindeki eve düzenlenen operasyonda iki zanlı gözaltına alındı.
Çiftin kaldığı hücre evinde yapılan aramada yaklaşık 7 bin lira ile dijital malzemeler ele geçirildi.
Bir üniversitede kimyager olarak görev yapan F.K'nin, FETÖ/PDY tarafından işe yerleştirildiği, polislerin "mahrem imamı" olduğu ve örgüt mensuplarına ağabeylik yaptığı iddia edildi.
M.K'nin ise eşinin sorumluluğundaki polislerin eşlerinin ablası olduğu öne sürüldü.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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