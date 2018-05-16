HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Adana'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 04:31 | Son Güncelleme

KUDÜS'te İsrail'in acımasız saldırılarıyla yaşamını yitiren Filistinliler için Adana'da öğle namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adana'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- KUDÜS'te İsrail'in acımasız saldırılarıyla yaşamını yitiren Filistinliler için Adana'da öğle namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılındı.
İsrail askerlerinin katlettiği Filistinliler için Ortadoğu'nun en büyük camilerinden olan Adana'daki Sabancı Merkez Camii'nde bugün öğleden önce sela verildi. Öğle namaz sonrası ise şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Yüreğir Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Çelikcan'ın yanı sıra Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Genel Başkanı Mahmut Eraslan da katıldı.
Burada bir konuşma yapan Başkan Yeni, ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Bu girişimin 'yok' hükmünde olduğunu belirten Yeni, "ABD bu girişimiyle Birleşmiş Milletleri (BM) ve kararlarını, uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs'ün, gerek BM kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir" diye konuştu.
'AĞLAYARAK TAKİP ETTİK'
İsrail'in eylemlerini şiddetle kınadıklarının altını çizen Yeni, "Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken, İsrail'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. ABD ve İsrail'in, coğrafyamızın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail'e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz."

FOTOĞRAFLI

Adana'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazıAdana'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazıAdana'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdüllatif Şener'in 6 yıl önceki Kudüs açıklaması sosyal medyada yeniden gündeme geldi

Abdüllatif Şener'in 6 yıl önceki Kudüs açıklaması sosyal medyada yeniden gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.