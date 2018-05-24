Adana'da gasp iddiası

Adana'da, bıçakla tehdit ederek 2 çocuğu gasbettiği iddia edilen zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, polisi arayan T.I. (15) ile F.B.G. (14), merkez Seyhan ilçesinde bir parkta oturdukları sırada yanlarına gelen kişinin kendilerini bıçakla tehdit ederek, T.I'nın cebindeki 5 lirayı aldığı iddiasında bulundu.
Çocukların verdiği eşkal bilgisi doğrultusunda çalışma başlatan polis ekipleri, olay sonrası kaçan zanlı Serhat A'yı (21) Ziyapaşa Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Bağlar Polis Merkezine götürülen şüphelinin, çocuklar tarafından da teşhis edildiği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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