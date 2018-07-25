Adana'da gasp iddiası

Adana'da 4 kişiyi bıçakla tehdit ederek para ve cep telefonlarını gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde iki kişi, sokakta O.K. ve arkadaşları C.T, R.A. ve İ.K'yi bıçakla tehdit ederek para ve cep telefonlarını istedi.

Şüpheliler, kendilerine karşı çıkan İ.K'yi darbedip hem kendisinin hem de arkadaşlarının cep telefonlarını ve 255 lirasını gasbederek olay yerinden kaçtı.

Gasbedilen 4 kişinin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

Ekip, kimliğini belirlediği zanlılar Esat K. (23) ve R.S'yi (16) adreslerinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda gasbedilen cep telefonları, 100 lira para, olayda kullanılan bıçak ile 142 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

