Adana'da gaz sıkışması sonucu patlama

Adana'nın Çukurova ilçesinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada bir iş yeri hasar gördü.
Alınan bilgiye göre, Toros Mahallesi'nde Ali Üstün'e ait spor salonunda kimse olmadığı sırada gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
İş yeri çevresinde önlem alan ekipler, incelemelerde bulundu.
Patlama nedeniyle spor salonu kullanılamaz hale geldi.
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