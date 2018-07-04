Adana'da geri dönüşüm kazanına düşen işçi öldü

Adana'da bir plastik fabrikasında geri dönüşüm kazanına düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında çalışan Suriyeli Halef Alacra (20), henüz belirlenemeyen nedenle geri dönüşüm kazanına düştü.

Alacra'nın düştüğünü fark eden diğer çalışanlar makineyi durdurarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Halef Alacra'nın öldüğünü tespit etti.

Bulunduğu yerden çıkartılan ceset, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

