Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Adana'da plastik toplama ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki tesisin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Alevleri kontrol altına alan ekipler soğutma çalışması yaptı.
Tesiste hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı
Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!
Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!
İstanbul'da çıplak adam dehşeti!
Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi
Din adamı çocuğa cinsel istismardan görevinden alındı
Olay yaratacak ifade! 'Muharrem İnce sarhoştu' iddiasını o mu ortaya attı?
Bir zamanlar göçmen olarak geldiği ülkede şimdi paraya para demiyor
CHP'de son dakika gelişmesi! Muhalifler imza sayısını açıkladı
Yozgat'ta 8 milyon yıllık fosil!
Okuyucu Yorumları 0 yorum