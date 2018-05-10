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Adana'da göçmen kaçakçılarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 18:07 | Son Güncelleme

Akdeniz Bölgesi'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı

Adana'da, Akdeniz Bölgesi'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüyle koordineli yürütülen çalışma kapsamında göçmen kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik 6 ay süren takibin ardından operasyon başlatıldı.

Belirlenen 19 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Akdeniz Bölgesi'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 16 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan, yaklaşık 2 ay önce Antalya'nın Manavgat ve Mersin'in Silifke ilçeleri açıklarında yakalanan yabancı uyruklularla ilgili gözaltına alınıp tutuklanan 13 kişinin de bu zanlılarla hareket ettikleri öğrenildi.

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