Adana'da göçmen kaçakçılarına operasyon

Adana'da, Akdeniz Bölgesi'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüyle koordineli yürütülen çalışma kapsamında göçmen kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik 6 ay süren takibin ardından operasyon başlatıldı.
Belirlenen 19 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Akdeniz Bölgesi'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 16 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Öte yandan, yaklaşık 2 ay önce Antalya'nın Manavgat ve Mersin'in Silifke ilçeleri açıklarında yakalanan yabancı uyruklularla ilgili gözaltına alınıp tutuklanan 13 kişinin de bu zanlılarla hareket ettikleri öğrenildi.
Fatih Portakal 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının son durumuna dikkat çekti
Suriyeli kadın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırdı
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Nijeryalı diplomat ölü bulundu!
Esad'dan, Erdoğan ve Türkiye'yle ilgili skandal açıklamalar
'Yaşamaktan bıktım' demiş, ötenazi istemişti! Ölmeden önce son kez konuştu
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Zabıta 'vurun' dedi, kalabalık linç etti!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum