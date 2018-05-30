Adana'da, 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri nedeniyle yurt dışında yaşamak zorunda kalanların mücadelelerinin anlatıldığı "Gurbet Kuşları" belgesinin gösterimi gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, Ceyhan Belediyesi'nin katkılarıyla Adana'da bir otelde düzenlenen belgeselin gösterimi öncesinde yaptığı konuşmada, o dönemi yaşamamış gençler için eski Türkiye'yi yansıtan ve kadına karşı ayrımcılığın en şiddetli, çirkin, acımasız, kötü örneklerini içinde barındıran bir döneme ışık tutmaya çalıştığını belirtti.

Devletin milletine tepeden baktığı dönemi hatırlatan belgeselin, muhafazakar insan ve başörtülü kadınlar üzerinden anlattığını vurgulayan Kan, şöyle devam etti:

"Belgesel, öteki olmanın nasıl bir duygu olduğunu hatırlatıyor. Maalesef çok kötü bir duygu. O günler geride kaldı. Kızlarımızın üniversite kapılarında bekletildiği, imam hatipli gençlerimizin yerlerde sürüklendiği, Medine Bircan gibi 70 küsür yaşındaki bir teyzemizin kanser tedavisi görmek için geldiği hastanede kimliğinde başörtülü resmi olduğu için en temel sağlık hizmetinden mahrum bırakılıp, ölüme terk edilmesi gibi binlerce, on binlerce ailenin hayatını alt üst eden yasaklar dönemine ışık tutuyor bu belgesel. Bu belgesel, eski devlet anlayışına ışık tutuyor, onun için çok kıymetli. Bu görüntüler eski Türkiye'ye ait, elhamdülillah eski Türkiye'ye ait. Burada başörtülü kızlarımızın ve ailelerinin yaşadıklarını göreceksiniz ama benzer görüntüler Türkiye'de yine yanlış devlet politikaları tarafından uygulanan diğer ayrımcılıkları da hatırlatacak belki size. Sadece başörtülü kızlarımız ya da muhafazakar inançlı kesim değildi zulm gören, ötekileştirilen, aynı zaman da Kürt, Alevi vatandaşımızdı. Aynı zamanda etnik kimliğiyle, inancıyla, kültürüyle bize zenginlik katan, bu topraklarda beraber kardeşçe yaşadığımız insanlara karşı uygulanmış ayrımcılıklardı eski Türkiye'ye ait olan. Onun için belgeseli seyrederken onları da aklınızdan geçirin."