Adana'da, 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri nedeniyle yurt dışında yaşamak zorunda kalanların mücadelelerinin anlatıldığı "Gurbet Kuşları" belgesinin gösterimi gerçekleştirildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, Ceyhan Belediyesi'nin katkılarıyla Adana'da bir otelde düzenlenen belgeselin gösterimi öncesinde yaptığı konuşmada, o dönemi yaşamamış gençler için eski Türkiye'yi yansıtan ve kadına karşı ayrımcılığın en şiddetli, çirkin, acımasız, kötü örneklerini içinde barındıran bir döneme ışık tutmaya çalıştığını belirtti.
Devletin milletine tepeden baktığı dönemi hatırlatan belgeselin, muhafazakar insan ve başörtülü kadınlar üzerinden anlattığını vurgulayan Kan, şöyle devam etti:
"Belgesel, öteki olmanın nasıl bir duygu olduğunu hatırlatıyor. Maalesef çok kötü bir duygu. O günler geride kaldı. Kızlarımızın üniversite kapılarında bekletildiği, imam hatipli gençlerimizin yerlerde sürüklendiği, Medine Bircan gibi 70 küsür yaşındaki bir teyzemizin kanser tedavisi görmek için geldiği hastanede kimliğinde başörtülü resmi olduğu için en temel sağlık hizmetinden mahrum bırakılıp, ölüme terk edilmesi gibi binlerce, on binlerce ailenin hayatını alt üst eden yasaklar dönemine ışık tutuyor bu belgesel. Bu belgesel, eski devlet anlayışına ışık tutuyor, onun için çok kıymetli. Bu görüntüler eski Türkiye'ye ait, elhamdülillah eski Türkiye'ye ait. Burada başörtülü kızlarımızın ve ailelerinin yaşadıklarını göreceksiniz ama benzer görüntüler Türkiye'de yine yanlış devlet politikaları tarafından uygulanan diğer ayrımcılıkları da hatırlatacak belki size. Sadece başörtülü kızlarımız ya da muhafazakar inançlı kesim değildi zulm gören, ötekileştirilen, aynı zaman da Kürt, Alevi vatandaşımızdı. Aynı zamanda etnik kimliğiyle, inancıyla, kültürüyle bize zenginlik katan, bu topraklarda beraber kardeşçe yaşadığımız insanlara karşı uygulanmış ayrımcılıklardı eski Türkiye'ye ait olan. Onun için belgeseli seyrederken onları da aklınızdan geçirin."
Belgeselde başarı hikayelerinin de bulunduğunu aktaran Kan, o günlerin, o Türkiye'nin geride kaldığını, artık ülkede vatandaşına, milletine tepeden bakan anlayışın olmadığını bildirdi.
Bu Türkiye'de vatandaşına karşı ayrımcılık uygulayan anlayışın bulunmadığını vurgulayan Kan, "Çünkü artık AK Parti kadroları var. Çünkü, bu Türkiye'nin başında sadece kendi topraklarındaki vatandaşlarının değil, dünya mazlumlarının dertleriyle dertlenen, 'Dünya 5'ten büyüktür deyip bütün dünyadaki haksızlığa uğramış insanların hakları için mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan var. " diye konuştu.
Belgeselde yer alan acıların bir kısmını yaşamış ailelerden birinin ferdi olduğunu aktaran Kan, belgeselin anneannesinin, annesinin, kendinin ve kızının yaşadığı bir dönemi anlattığını ifade etti.
Kan, o günleri yaşamış insanlar olarak sorumluluklarının çok fazla olduğunu, asla kimsenin bu ve bunun gibi ayrımcılıklar yaşamaması için gece gündüz çalıştıklarını, güçlü bir Türkiye'de uyanabilmek için ülkenin şahlanışında 24 Haziran için de destek ve dua beklediklerini kaydetti.
Yönetmen Servet Aydemir de bir dönemi anlatmaya çalıştıklarını ve Ravza Kavakçı Kan'ın bu belgeselde büyük emeğinin bulunduğunu aktardı.
Aydemir, bu belgeselin sonrasında gidemeyenlerin de hikayesini çekme düşüncelerinin bulunduğunu bildirdi.
Ceyhan Belediye Başkan Vekili Ali Alper Boydak da belgeselde emeği geçenlere teşekkür etti.
Daha sonra belgeselin gösterimi yapıldı.
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