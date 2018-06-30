Adana'da hafif ticari araç yayalara çarptı: 6 yaralı

Adana'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın yayalara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Yaşar idaresindeki 01 BM 025 plakalı hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde yol kenarındaki yayalara çarparak devrildi.
Kazada, sürücü Yaşar ile yol kenarındaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı.
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