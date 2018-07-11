Adana'da hastanelerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Adana'da kamu hastanelerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen cezaevi firarisi yakalanıp tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamu hastanelerinde sağlık çalışanlarına ait çok sayıda eşyanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Şükrü Y. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yakaladı.

Yapılan incelemede Şükrü Y'nin, hırsızlık suçundan bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıktığı ancak bir daha dönmediği için firari olduğu da belirlendi.

Emniyete götürülen zanlı ifadesinde kleptomani hastası olduğunu iddia etti.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Şükrü Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

