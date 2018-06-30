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Adana'da hava destekli DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 07:11 | Son Güncelleme

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülerin kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı baskın yaptı. Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırıp giren ekipler, yaptıkları aramalarda 14 kişiyi gözaltına aldı. Adli Tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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- Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı
- Polis araçlarının baskın yapılacak adrese gitmesi
- Özel harekat polislerin baskın yapılacak evin zilini çalması
- Kapı açılmayınca özel harekat polislerinin koç başı ile kapıyı kırması
- Polislerin eve girmesi
- Evin önündeki polis araçlarından görüntü
- Polislerin başka bir adrese gitmesi
- Evden çıkan şaphelinin gözaltına alınması
- Polis helikopterin görüntü
- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri
- Kelepçeli haldeki bir şüphelinin basın mensuplarını korkutmaya çalışması
- Genel ve detay görüntüler
- Evin kapısını açan şüphelinin gözaltına alınması
- Özel harekat polislerin evin damında arama yapması
- Evin önündeki polis araçlarından görüntü
- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri
- Genel ve detay görüntüler

Süre: 03'39" - Boyut: 223 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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