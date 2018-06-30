Adana'da 2 bin 200 polisin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, kent genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde hava destekli gerçekleştirilen "Adana Huzur ve Güven Uygulaması"na asayiş, narkotik, çevik kuvvet ve trafik olmak üzere 270 kara ekibi, bir hava ekibi, 4 dedektör köpek katıldı.

Ekipler, uygulamanın yapıldığı yerlerde geniş güvenlik önlemi alarak, şüpheli araçları durdurup narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Denetimlerde 15 bin 175 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Biri, toplamda 6 suçtan 22 yıl 8 ay 12 gün hapis cezası almış olmak üzere aranan 53 kişi yakalandı. Denetimde 65 kişiye adli işlem yapıldı ve 108 bin 850 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca ruhsatsız 15 tabanca ve 16 av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 7 kesici alet, muşta, 340 gram esrar ile 22 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Uygulamada 39 iş yerine idari işlem yapıldı, 39 araç trafikten men edildi, 96 araç sürücüsüne 98 bin 450 lira para cezası verildi.