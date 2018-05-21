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Adana'da hırsız, ev sahibini bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 03:51 | Son Güncelleme

Merkez Seyhan ilçesinde, maskeli hırsızlık zanlısı tarafından bıçaklanan ev sahibi hastaneye kaldırıldı

Adana'da, evine giren hırsızı yakalamaya çalışan kişi, zanlı tarafından bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde, evinin damından sesler geldiğini duyan Cüneyt Şimşek, kontrol amacıyla çıktığı damda maskeli biriyle karşılaştı.

Zanlıyı yakalamaya çalışan Şimşek, çıkan arbedede yüzü ve karnından bıçakla yaralandı. Zanlı ise olay yerinden kaçtı.

Yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Şimşek tedavi altına alındı.

Polis, eşkali tespit edilen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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