Adana'da hırsız, ev sahibini bıçakladı

Adana'da, evine giren hırsızı yakalamaya çalışan kişi, zanlı tarafından bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde, evinin damından sesler geldiğini duyan Cüneyt Şimşek, kontrol amacıyla çıktığı damda maskeli biriyle karşılaştı.
Zanlıyı yakalamaya çalışan Şimşek, çıkan arbedede yüzü ve karnından bıçakla yaralandı. Zanlı ise olay yerinden kaçtı.
Yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Şimşek tedavi altına alındı.
Polis, eşkali tespit edilen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi
Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor
Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı
Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü
Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Tam da o anda yakaladılar
Huawei sahiplerine HDR müjdesi!
Dünyanın en utanç verici kareleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum